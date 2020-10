Informazioni Utili > Banche Alghero: in banca il pagamento degli onorari per i seggi elettorali

Per cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà del Servizio Demografico ed Elettorale, non sarà possibile procedere al pagamento degli onorari spettanti ai componenti dei seggi mediante accreditamento diretto sul conto corrente intestato (IBAN). Pertanto, iI Servizio Elettorale invita TUTTI i componenti dei seggi a recarsi urgentemente presso una delle filiali o agenzie del Banco di Sardegna, muniti di un valido documento di riconoscimento, per riscuotere quanto dovuto per l’attività svolta in occasione delle consultazioni del 20 e 21 settembre scorso.