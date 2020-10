Sassari: contributi per gli affitti - Pubblicata la graduatoria

Per tutti i concorrenti con punteggio pari a 32,2 il contributo sarà erogato in proporzione alla quota dei fondi residui, a condizione che l'importo da assegnare al singolo nucleo familiare non sia inferiore a 100 euro. In osservanza alla normativa sulla privacy la graduatoria è pubblicata indicando il numero di protocollo della pratica.

Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicata la graduatoria definitiva per il contributo regionale per il pagamento del canone di locazione, annualità 2020, mensilità gennaio – aprile. In base alle risorse economiche disponibili accedono al contributo regionale chi in graduatoria ha ottenuto un punteggio minimo di 32,4.