Ecobonus 110%: il sostegno del Banco di Sardegna

Le Filiali del Banco di Sardegna sono a disposizione per illustrare i nuovi prodotti di finanziamento per privati e imprese che intendano ristrutturare i propri immobili avvalendosi delle agevolazioni fiscali previste dal recente Decreto Rilancio, convertito in legge lo scorso 17 luglio. Il Superbonus aumenta infatti al 110% la detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi su immobili residenziali in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.





Il Banco di Sardegna, oltre a essere disponibile per l’acquisto del credito d’imposta (euro 102 ogni 110 euro di credito d’imposta per privati, condomini e terzo settore e euro 100 per ogni 110 euro di credito d’imposta per le imprese), offre la possibilità di una copertura finanziaria a imprese e privati. In particolare, per le imprese interviene con un’apertura di credito per anticipo ordini/contratti/fatture e per i privati con un anticipo di liquidità per finanziare le spese sostenute. Le linee di credito dovranno essere utilizzate per pagare gli interventi che danno diritto ai benefici fiscali e nei limiti massimi dell’importo del credito fiscale ceduto.





Le somme derivanti dalla cessione del credito fiscale dovranno essere utilizzate per rimborsare la linea di credito concessa. Il Banco offre inoltre alla propria clientela la possibilità di abbinare una vasta gamma di coperture assicurative in collaborazione con Compagnie del Gruppo Unipol SAI. Per le imprese e i privati il Banco di Sardegna e il Gruppo Bper propongono anche una consulenza tecnica, fiscale e di supporto per usufruire delle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio, nonché la gestione del relativo iter amministrativo, grazie alla partnership con Price Waterhouse Coopers.





“Il Banco di Sardegna si è preparato con scrupolosità e tempestività - sottolinea il Direttore Generale, Giuseppe Cuccurese - ed è pronto ad assistere adeguatamente i privati e le imprese sarde che desiderano cogliere la grande opportunità in materia di agevolazioni fiscali offerta dal recente Decreto Rilancio. Abbiamo messo a punto una gamma esaustiva di prodotti che completano quelli previsti dalle nuove norme e che consentiranno di soddisfare anche le esigenze finanziarie degli attori coinvolti, così come ci siamo attrezzati dal punto di vista consulenziale per individuare la soluzione giusta per ciascuno.





Ci aspettiamo una forte adesione a questa iniziativa considerati il grande valore attribuito dai Sardi al bene "casa" ed alcuni aspetti peculiari della nostra Isola quali la vastissima presenza di seconde case, molte delle quali risalenti a fine anni 90 inizio 2000, che hanno quindi la possibilità di migliorare l'efficienza energetica, la loro messa in sicurezza, necessitando magari anche di manutenzioni straordinarie e di ristrutturazioni". Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.bancosardegna.it/privati/altri-servizi/ecobonus

L'istituto di credito finanzia le imprese e i privati che vogliano usufruire dell’Ecobonus 110%. Già 14.000 visualizzazioni, in pochi giorni, nella sezione del sito del Banco dedicata, centinaia di richieste di contatti e di incontri, confermano la vivacità e l’attenzione per una misura che sta riscuotendo grandissimo interesse anche nella nostra Isola.