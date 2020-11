Alghero: cimitero e parchi pubblici chiusi per il maltempo

E inoltre, chiusura al pubblico del Cimitero comunale. È quanto stabilito dall'ordinanza firmata ieri dal Sindaco Mario Conoci in relazione all' allerta meteo diramata dalla Protezione Civile sulle previste condizioni meteorologiche avverse, in particolare per quanto riguarda i venti localmente forti con raffiche di burrasca. La chiusura al pubblico è iniziata dalla serata di ieri, venerdì 27/11/2020, e prosegue per tutta la giornata odierna fino alle ore 8:00 di domani, domenica 29/11/2020.

Interdizione al pubblico accesso dei parchi pubblici e giardini su tutto il territorio del Comune di Alghero : Parco Tarragona - Rafael Caria - Giardini Giuseppe Manno – Giardini la Lepanto Cecchini – Parco Mons. Hemmerle - Parco Giochi Via Spalato, oltre a tutte le aree pinetate di Fertilia e di Alghero; nel contempo si provvede con la massima urgenza alla verifica e alla messa in sicurezza delle suddette aree con interventi sulle piante che dovessero presentare situazioni di incerta stabilità.