Che cosa fare se arrivano i sintomi del Covid 19 - Informativa dell'Assl

Nei casi di emergenza-urgenza, i cittadini sono invitati a contattare il 118. Dove non fosse possibile contattare il proprio medico o pediatra, è disponibile il numero verde gratuito dedicato alle informazioni 800.311377, attivo dalle ore 8 alle 20, dal lunedì alla domenica. I cittadini sono invitati a mettersi in contatto telefonicamente con il proprio medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o la guardia medica (negli orari notturni dalle 20 alle 8) per una corretta valutazione dei sintomi e per concordare insieme agli operatori sanitari l’attivazione del percorso assistenziale più adeguato.

La Direzione della ASSL Sassari ricorda che, in caso di sintomatologia riconducibile al Coronavirus, gli utenti non devono recarsi in pronto soccorso, nelle strutture ospedaliere o presso gli ambulatori medici.