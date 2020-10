Alghero: è partita la settimana del rally mondiale

Interessati dall'arrivo del rally sono la via Garibaldi (tratto antistante il Piazzale della Pace), il Lungomare Barcellona, la Banchina Millelire, il Piazzale della Pace e le vie contermini allo stesso (La Marmora, Asfodelo e Ventiquattro Maggio). L'ordinanza assunta dal Comune prevede quindi una nuova viabilità fino al prossimo 15/10/2020. L’ordinanza del dirigente traffico adottata per lo svolgimento della manifestazione rende disponibili le aree comunali interessate dallo svolgimento dell’evento e, nel contempo, garantisce l’accesso ai residenti proprietari e/o titolari di autorimessa e/o posto auto nelle zone da interdire alla circolazione veicolare ed ai veicoli adibiti al carico/scarico merci attraverso il rilascio di appositi “pass” da collocare all’interno del veicolo in maniera chiaramente visibile dal vetro parabrezza.





Divieto di transito in via XXIV Maggio ( tra via Garibaldi e via Asfodelo ) e in via Asfodelo ( tra via Costa Brava e via XXIV Maggio ) fino al 11 Ottobre. Divieto di transito e sosta in via Garibaldi ( tra via Degli Orti e via Spano) fino al 11 Ottobre, ad eccezione per i veicoli iscritti alla gara e dei residenti proprietari e/o titolari di autorimessa, veicoli utilizzati per l’approvvigionamento delle attività produttive ubicate nella zona. Divieto di transito in via La Marmora ( tra il civico 6 e la via Garibaldi) fino al 11 Ottobre, in via Garibaldi ( tra via catalogna e via Eleonora di Arborea ) In via degli Orti : tra via XXIV maggio e via Gallura inversione del senso unico di marcia

La prima "prova speciale" del rally mondiale 2020 si è disputata ad Alghero fin dalle prime ore della mattina di lunedì, quando gli algheresi si sono resi conto che la prova iridata era ormai approdata in Sardegna, la corsa si svolgerà dall'8 ottobre all'11, e l'organizzazione stava allestendo i tradizionali punti di riferimento :il parco assistenza e e strutture di partenza / arrivo e sosta.