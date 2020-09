Informazioni Utili > Pubblica Sicurezza Alghero: chiusi da oggi e fino a domenica cimitero e parchi cittadini

E' stata emessa giovedì sera l'ordinanza di chiusura al pubblico del Cimitero comunale, dei parchi e aree verdi ove sono presenti piante ed alberi ad alto fusto per le quali si sta procedendo alla verifica e al ripristino delle condizioni di sicurezza, che dovranno rimanere chiusi al pubblico nelle giornate di venerdì 25/09/2020, fino alle ore 8:00 di domenica 27/09/2020; L'ordinanza riguarda in dettaglio ad Alghero i parchi Tarragona - Rafael Caria - Giardini Giuseppe Manno – Giardini la Lepanto Cecchini – Parco Mons. Hemmerle. A Fertilia Parco Giochi Via Spalato e tutte le aree pinetate di Fertilia e di Alghero;