Alghero versante a mare allagato: sulla promenade acque piovane e liquami

Nella via di fuga dell'acqua nelle discese verso la parte bassa, a cominciare da in via Sanzio, il colore del torrente che scendeva a valle è cambiato in pochi minuti, da chiaro e appena grigiastro a marrone accompagnato da un inequivocabile profumo che indicava appunto la provenienza.





Tutto giù sul lungomare dove la rete di smaltimento delle acque piovane ha funzionato come al solito favorendo quindi un rapido allagamento. Il famoso film già visto. Preoccupa, soprattutto sotto l'aspetto igienico sanitario, il binomio acque piovane + fogne che da queste parti appare irrisolvibile. A Genova in 12 mesi hanno rifatto un ponte, sulle sponde catalane d'Italia in 20 anni non si riesce a sistemare qualche tombino e a far funzionare i vasconi di raccolta costati diversi milioni di euro.

Un film già visto, sempre lo stesso, da qualche decennio : il lungomare Barcellona allagato, traffico in tilt, qualche auto prigioniera dell'acqua, disagi per i residenti e le attività che si trovano sul lungomare. E' sufficiente un acquazzone autunnale qualsiasi appena più robusto del solito. A valle, tra l'altro, non scende soltanto l'acqua piovana ma anche i liquami fognari : nella zona alta di via XX Settembre è saltata la condotta fognaria.(g.o.)