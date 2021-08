Mattarella in visita a Porta Terra - Fois sulla piaga degli incendi: "Presidente non lasciamo soli i sindaci"

E' il momento dei saluti: il presidente Sergio Mattarella si è recato in visita nella sede istituzionale del Comune di Alghero. Un passaggio che probabilmente precede di poco la fine delle sue vacanze nella foresteria dell'Aeronautica Militare a Porto Conte. Mattarella si è intrattenuto per circa un'ora con il sindaco Mario Conoci, che in una breve parentesi ha presentato al capo dello Stato la sua Giunta. Nella sala ufficiale del primo cittadino ad attenderlo c'era il prefetto di Sassari Maria Luisa D'Alessandro, il rettore magnifico dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, l'amministratore straordinario della Provincia, Pietrino Fois, e il presidente del consiglio comunale, Lelle Salvatore.





E' stato proprio il commissario della Provincia, in quei brevissimi istanti di saluto, a commento del sopralluogo che Mattarella ha svolto nelle zone incendiate del Montiferru, a rivolgere quasi una supplica al Capo dello Stato.





"Presidente non lasciamo soli i sindaci, conoscono il loro territorio quasi meglio dei Carabinieri, sono espressione diretta di quella terra, alcuni agricoltori, altri figli o legati da parentele con gente delle campagne. Se avessero avuto adeguate risorse quei disastri non si sarebbero verificati o, comunque, sarebbero stati di proporzioni molto più contenute. Lo Stato non può abbandonare i sindaci". Un breve cenno del capo di Mattarella ha lasciato intendere che l'invocazione era arrivata e certamente compresa. All'uscita dal Comune Mattarella è stato applaudito con affetto da una piccola folla che aveva saputo della sua presenza e si era fermata ad attenderlo per salutarlo.