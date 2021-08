Alghero e la sanità cialtrona: in via Degli Orti lunghe attese, ritardi impossibili e disagi soprattutto per gli anziani

Il Palazzo della Sanità di via Degli Orti ad Alghero non è nato per mettere a segno un'operazione immobiliare ma per consentire alla medicina pubblica locale, e del distretto, di avere ampi spazi operativi per soddisfare le esigenze dell'utenza e contestualmente liberare ambienti nelle sedi ospedaliere per poter svolgere con migliori condizioni di funzionalità. l'attività specifica ospedaliera. Un sacrificio importante di risorse pubbliche portato a buon fine anche con una ottima logistica e disponibilità di ambienti per uffici e laboratori. Ma i report che giungono quasi giornalmente dall'utenza che ancora si rivolge con fiducia alla medicina pubblica sull'efficienza e operatività del Palazzo lasciano decisamente a desiderare.





Via Degli Orti sembra diventata la sede della disperazione, soprattutto per le persone che vi si recano per avere risposte dal quel servizio sanitario che, in Sardegna, impiega risorse finanziarie imponenti, è la prima voce di spesa, del bilancio regionale. Tra l'altro la struttura pubblica ha creato una condizione umiliante per chi bussa alla sua porta, ogni mattina. Condizione che guarda caso punisce proprio quelli che più hanno bisogno, a cominciare dagli anziani. Il tutto avviene naturalmente nel silenzio generale, senza alcuna presa di posizione di contrasto al sistema, un ruolo che la politica e le stesse forze sindacali sembrano svolgere con invidiabile indifferenza. Numerose sono le testimonianze di cittadini costretti ad attese che vanno oltre le 4 ore perfino per la semplice richiesta di cambio del proprio medico.





"Aiutatemi - ci scrive una signora di 76 anni - a dare voce di quello che sta succedendo ogni mattina all'ASL di Alghero in via Orti. File di 4 ore, ma anche di più, per non riuscire a risolvere niente. Non vengono consegnati i numeri in partenza, ma soltanto quando arriva il tuo turno di entrata, tutti fuori ammassati, vecchi in piedi a elemosinare una sedia per aspettare il loro turno che non arriverà mai almeno che non vai alle 6 del mattino. Un solo impiegato per il 90% delle operazioni", "ieri 5 agosto fila dalle 6,45 - aggiunge un altro "nonnino" di 73 anni in attesa sotto il sole - per risolvere l'operazione di cambio medico ho dovuto aspettare fino alle 12,15 , le pratiche svolte fino a quell'orario 6." Una signora della Pietraia: "Io per il secondo giorno 3 ore e mezza di fila, il mio turno è scaduto da 1 minuto sono dovuta ritornare a casa senza aver concluso niente. Quindi devo ritornarci dovrò andare alle 5 del mattino e forse riuscirò a risolvere. Sono indignata e tutto questo succede nel silenzio totale. Non si può tollerare un disservizio di questa portata".





Sono soltanto alcune delle segnalazioni ricevute e altre raccolte sul posto. Inutile continuare a fare l'elenco: il tenore è sempre lo stesso. E' possibile che a Palazzo serva personale, che i turni delle ferie abbiamo impresso qualche corto circuito al sistema, che le code del Covid abbiano complicato la vita a un meccanismo già fragile e peggiorato sensibilmente da quando la politica regionale sposò la tesi del risparmio, non sostituendo il personale in pensione, riducendo servizi e prevedendo perfino dei premi in denaro ai manager che erano più bravi a tagliare prestazioni agli utenti. Ora da Capo di Sotto si annuncia a più riprese della inversione di marcia in atto: ma per la "suburra" del Palazzo di via Degli Orti questa inversione è ancora nelle intenzioni. Eppure basterebbe una visita sul posto, da parte di un politico della cosiddetta classe dirigente, magari in compagnia di un sindacalista. Giusto per farsi compagnia.