Alghero: tragedia in via Costa - Un operaio trovato privo di vita

E' stato un passante ad accorgersi del corpo di una persona a terra in via Costa, quartiere della Pietraia, e a dare l'allarme. L'arrivo dei soccorsi ha purtroppo rivelato la tragedia: il corpo dell''uomo ormai privo di vita era quello di un operaio di 50 anni, originario di Oristano, dipendente della società Ultragas Tirrena Spa. L'operaio è deceduto mentre svolgeva lavori di manutenzione all'impianto di condizionamento e gas di un vicino condominio.



Ad accertarne la morte è stata l'equipe del 118 giunta sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di via Don Minzoni e a una squadra di Vigili del Fuoco del distaccamento della Pietraia. Inutili i tentativi degli operatori sanitari di rianimarlo. Sulle cause della morte dovrà pronunciarsi l'istituto di Medicina legale non appena avrà eseguito la perizia necroscopica, non viene escluso che l'uomo sia stato colpito da un infarto.