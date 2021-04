Alghero: "Non siamo invisibili" - Corrado Marengo racconta i disagi dei giostrai di Matherland

"Siamo diventati invisibili, improvvisamente le nostre attività sono scomparse dai riflettori delle istituzioni, non esistiamo".

C'è amarezza nelle parole di Corrado Marengo, il patriarca degli spettacoli viaggianti della Sardegna, da oltre mezzo secolo protagonista di tutte le piazze dell'Isola con il parco dei divertimenti Matherland.

" Sono centinaia le famiglie che vivono dal nostro lavoro e che ormai da oltre un anno si trovano in una condizione di estremo disagio per via del blocco delle attività per il problema della pandemia. Una situazione brutta, pesante, resa ancora più difficile dalla mancanza di attenzione per il nostro settore, insieme a quelli dei circhi, che risulta abbandonato a se stesso".

Recentemente avete manifestato la vostra preoccupazione in diverse piazze italiane, che riscontri avete avuto.

"Parole, promesse, buone intenzioni ma al momento niente di concreto. Noi siamo lavoratori come tutti gli altri e le nostre famiglie hanno gli stessi problemi di sopravvivenza, di gestione ordinaria della vita, dei figli da far crescere, quindi non siamo assolutamente invisibili e quindi abbiamo bisogno come gli altri di sostegni per riuscire a tenere in vita le nostre attività".

Tra l'altro questo tipo di impresa comporta una particolare attenzione soprattutto nella manutenzione degli impianti.

"E' il primo dei nostri problemi, una priorità in assoluto che, per quanto riguarda la nostra organizzazione, curiamo in maniera quasi ossessiva, anche nei minimi dettagli, visto che la sicurezza è un argomento sul quale non abbiamo mai lesinato risorse, impegno quotidiano, riqualificazioni immediate. Non è un caso che in tanti anni il nostro parco non ha mai registrato incidenti o avarie degli impianti durante l'attività."





Ad Alghero il parco di Matherland rappresenta ormai da oltre 50 anni, un riferimento del panorama estivo, un appuntamento fisso per le calde serate estive al quale non mancano turisti e residenti".





"Per noi Alghero è la nostra casa, la storie delle famiglie che lavorano nel parco sono legate a doppia mandata con la città catalana, matrimoni, battesimi, cresime, anche purtroppo qualche lutto, il ciclo della vita del nostro piccolo mondo ruota da sempre intorno ad Alghero, una delle località più affascinanti della Sardegna che tanti ci invidiano e alla quale siamo particolarmente affezionati".





Quali prospettive ci sono per la ripresa dell'attività per la prossima estate.

"Noi siamo pronti, speriamo che la situazione della diffusione del virus si riduca in misura consistente in modo da poter riprendere a lavorare, ne abbiamo tutti bisogno e in questa situazione di incertezza complessiva, il ritorno al lavoro significa riprendere coraggio e guardare al futuro con meno preoccupazione dopo aver trascorso un anno decisamente difficile".





E a conferma che il villaggio di Matherland guarda alla Riviera del Corallo come alla propria casa, va detto che l'intera carovana del luna park è attendata proprio ad Alghero, in una vasta area compresa tra la Pietraia e la via Lido, dove tutte le famiglie dei giostrai hanno svernato in attesa della fine di questo incubo che si chiama Covid. (g.o.)