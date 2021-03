Golf a Surigheddu: ma anche alberghi e agricoltura - C'è il progetto Fertilia - L'assessore Quirico Sanna ad Alghero

Nella sala di rappresentanza del Comune al piano terra del Quarter di largo San Francesco ad Alghero, mancava soltanto l'albero di Natale.





Dove mettere i "doni". Quelli portati dall'assessore regionale all'urbanistica ed enti locali, Quirico Sanna, ad Alghero con il presidente della commissione sport e attività produttive del consiglio regionale Piero Maieli.





All'incontro era naturalmente presente in sindaco Mario Conoci con gli assessori Emiliano Piras e Giovanna Caria, titolari rispettivamente delle deleghe all'urbanistica e alle finanze.





Ed ecco le novità portate in terra catalana dagli autorevoli esponenti sardisti: fine dell'agonia a Surigheddu.

L'azienda agraria, insieme a Mamuntanas, 1.200 ettari di terra definita tra le più fertili della Sardegna, esce dall'abbandono con un utilizzo diversificato. Agricoltura certamente con pastorizia ma anche turismo di qualità che ruota intorno alla realizzazione di un campo da golf. Ma anche alberghi.





Quirico Sanna sparecchia il tavolo e ci butta sopra una nuova tovaglia: "Le interlocuzioni sono in corso con la presenza attiva della Agenzia Laore, il braccio esecutivo in agricoltura della Regione.





I particolari dell'operazione? Non è il momento. Le interlocuzioni sono appunto in corso. Ma l'assessore ne disegna comunque la cornice: "Ad Alghero per ciò che ha rappresentato e per ciò che rappresenta oggi, vogliamo un turismo di alta qualità. Il circuito del golf è in grado di determinarlo con ricadute occupazionali ed economiche non trascurabili. Compresa la previsione di un circuito del golf in Sardegna".





Di golf ad Alghero si parla da decenni, ma come vuole la tradizione della "ciffuta" catalana se ne parla e basta. L'assessore sembra invece avere le idee chiare, tanto da non escludere che qualche pallina potrà finire nel laghetto artificiale.





Sulla Riviera del Corallo palline e bastoni sono da tempo in circolazione tra le maglie della politica, di destra e sinistra: ipotesi di campi a Porto Conte, a Maria Pia, a Valverde, a Olmedo, anche a Surigheddu. Ma stavolta sembrerebbe che sui terreni acquisiti al monte pascoli regionale dall'allora assessore comunista all'agricoltura Gesuino Muledda, siamo nel 1986, stia per arrivare un progetto in gestazione avanzata. Lo si è potuto intuire dall'atteggiamento di condivisione del sindaco Mario Conoci.





Ma oltre alla novità su Surigheddu, decisamente sorprendente visto che le tenute sono da oltre 40 anni ...in quarantena, l'assessore ha portato riscontri attesi dalla amministrazione comunale algherese e frutto, come lo stesso Sanna ha ammesso, di un lavoro ai fianchi quasi ossessivo da parte del sindaco Conoci.





Intanto il progetto di riqualificazione del quartiere della Pietraia, con un finanziamento di circa 3,2 milioni che l’Assessorato all’Urbanistica sta portando a definizione per la riqualificazione del quartiere con interventi di attenuazione del degrado urbano in cui si trova. Il progetto, che non è nato ieri nella sala di rappresentanza del Quarter ma una lunga astanteria, è partito con la giunta di Mario Bruno, dovuta a ricorsi presentati da alcuni comuni del Sulcis, apre finalmente la possibilità per la Parrera di andare oltre lo stesso progetto rimediando a decenni di indifferenza, proprio urbanistica, e portare quindi a compimento quelle zone trascurate dai piani di completamento che impediscono a tutto il quartiere di svilupparsi anche in modo armonico e compiuto.





Altro argomento di interesse primario il Progetto Pilota di Fertilia, per il quale il Comune di Alghero ha chiesto la rimodulazione inserendo il trasferimento di alcuni immobili rimasti fuori inizialmente. E poi tutta la partita dei beni dell'agro, della viabilità delle borgate, del sostegno alla costituzione del Distretto Rurale, la destinazione dell'ex Hotel Esit, i beni regionali di interesse del Parco di porto Conte, in particolare quelli del Tramariglio.





Tanta roba, perfino troppa per essere contenuta alla radice dell'albero di Natale del quale si è parlato in precedenza.

Il sindaco Conoci è apparso soddisfatto: “Abbiamo l’attenzione della Regione sui diversi temi che necessitano di interventi, tutti in grado di segnare profondamente l’economia della città e sui quali stiamo ricevendo risposte. Ringraziamo per questo la vicinanza del presidente Christian Solinas, dell’Assessore Sanna e del Consigliere Maieli per l'impegno che stanno mostrando verso Alghero. La Giunta Solinas vuole condividere la programmazione che ci vede insieme su argomenti di interesse comune."





L'auspicio di Conoci trova nell'assessore Quirico Sanna terreno fertile : "Coglieremo l'occasione - ha detto - di far confluire gli investimenti, sia del Recovery Plan che quelli di Obiettivo 1 per portare ingenti capitali per la città e il territorio. Lo scopo è quello di dotare quelle infrastrutture di cui ancora oggi ha bisogno, attraverso gli investimenti che programmiamo insieme all'Amministrazione comunale. Contiamo molto su Alghero – ha aggiunto ancora Sanna – e sulla sua peculiarità ambientale e culturale, per far si che torni ad essere la porta del Turismo in Sardegna”.

Anche sulla programmazione c'è un filo diretto. “Insieme al Sindaco Conoci stiamo inoltre portando avanti la programmazione dello sviluppo dell'agro, argomento sul quale puntiamo molto, c'è un'attenzione speciale anche nel Piano Urbanistico sul quale lavoriamo insieme a stretto contatto”.





Durante la conferenza l'assessore, che è anche vice segretario nazionale del Psd'Az, ha più volte ribadito che il sindaco e l'amministrazione comunale godono della totale disponibilità da parte del Presidente Solinas per soddisfare le esigenze della collettività e del mondo imprenditoriale algherese.