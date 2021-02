Circonvallazione di Alghero: è partita! - I primi mille metri ormai pronti per il fondo stradale - Sovralluogo del sindaco

Un Paese che impiega circa 13 anni per far partire i lavori di una strada di poco più di 2 chilometri, è un Paese dal futuro molto incerto. Una considerazione inevitabile visto che la circonvallazione di Alghero, quella che consente il collegamento da Nord a Sud della città senza transitare nel centro urbano è cominciato nel 2008 quando la Regione stanziò i primi 4 milioni di euro, la giunta era quella di Renato Soru, poi nel 2010, presidente Ugo Cappellacci, la dotazione venne integrata fino a raggiungere i 10 milioni e 500 mila euro.





Oggi, a oltre 13 anni di distanza, si è avuta la prova provata che i lavori sono cominciati sul serio. Ma c'è un'altra curiosità : il contratto con l'impresa che si è aggiudicata l'appalto è stato sottoscritto nel 2017 con ribassi, condizioni, capitolati legati evidentemente a quello specifico momento. Condizioni che, evidentemente, circa 4 anni dopo sono mutate. Ma questa sarà un'altra partita. Stamane si è svolto un sopralluogo del Sindaco Mario Conoci e dell’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru, con i responsabili dell’impresa Angius Costruzioni Srl, capogruppo dell’Ati con Spea Srl, che sta eseguendo i lavori.





Non è stata una visita "promozionale" ma la presa d'atto che le opere sono realmente in corso: oltre mille metri di terra libera dagli alberi di ulivo, circa la metà del tracciato, nel tratto che parte dalla via Vittorio Emanuele (127 bis) e arriva fino a Carrabuffas, ai confini con il cementificio Brundu, sono ormai pronti per la fase di realizzazione della carreggiata nella sua larghezza di 27 metri. Estirpate e ricollocate oltre tracciato 180 piante (in totale sono circa 650) la strada a 4 corsie sta prendendo corpo ed è ormai prossima alla realizzazione del fondo stradale.





Nelle terre già disegnate dalle ruspe si inizierà ad operare con le lavorazioni per il primo dei quattro rami di strada previsti e racchiusi tra cinque rotatorie, contemporaneamente allo spostamento delle alberate nel resto del tracciato oltre Carrabuffas, fino alla confluenza con la strada per Villanova e Viale della Resistenza, punto di arrivo dei lavori. Le cinque rotatorie intersecano le vie V.Emanuele, Marconi, Carrabuffas, Valverde e viale della Resistenza, in un tracciato che avrà uno spartitraffico centrale di 3 mt, marciapiedi su entrambi i lati e una pista ciclabile. Il progetto realizzato dallo studio tecnico Solmona di Sasssari, una volta compiuto, sarà i grado di fornire ad Alghero una nuova dimensione e non solo in termini di logistica e vivibilità.





Ne è convinto il sindaco Mario Conoci: “Un opera importantissima per la città che mostra già i suoi progressi, sulla quale puntiamo per creare le condizioni per migliorare lo sviluppo economico del territorio. “L’infrastruttura è strategica per l’intero territorio – precisa - ed è importante l’innesto ad un’altra opera indispensabile allo sviluppo dell’intero Nord Sardegna: l’avvio del primo lotto della Sassari-Alghero, che si raccorderà alla circonvallazione nella zona del Carmine”.

“Le fasi delle predisposizione delle alberate all’espianto continuano mentre si procede ai lavori nelle parti libere – spiega l’Assessore Antonello Peru – ma siamo a buon punto e il cantiere procede verso le opere edili che d’ora in avanti saranno sempre più prevalenti”. Il tracciato è visibile anche dalla parte finale di via XX Settembre, tratto in cui costeggia via Antoine de Saint-Exupéry, dove le ruspe sono in azione. In via di trasferimento anche il cementificio Brundu, nella cui sede passa la strada. L’azienda andrà ad operare nella zona di Galboneddu, area oggetto di una apposita variante urbanistica adottata dal Consiglio Comunale che consente di continuare a svolgere l’attività di produzione di manufatti in cemento. Circa due anni la durata delle opere, ma non è escluso che si possa velocizzare ulteriormente.