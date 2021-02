Alghero: nuovo incidente in via don Minzoni – I soliti problemi sulle precedenze in rotatoria

Verso le 10 e 30 di questa mattina una signora che percorreva con uno scooter via don Minzoni all’altezza del Commer + ad Alghero, è stata travolta da un veicolo che non ha rispettato la precedenza in rotatoria.





L’urto è stato inevitabile. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di via Napoli, la Polizia locale e una unità medica del118.





La signora è stata trasportata subito in ospedale per gli accertamenti del caso ma da un primo referto le sue condizioni non sarebbero gravi.





(p.t.) (Foto di Giovanni Meloni)