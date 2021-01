Alghero: quando il sapere se ne fotte delle manutenzioni - Penosa situazione strutturale della facoltà di architettura

Fortunatamente il giudizio sulla facoltà di architettura dell'università di Sassari che ha sede nel complesso di Santa Chiara ad Alghero, a ridosso dei bastioni del centro storico catalano , non viene espresso in base alle condizioni strutturali che ospitano la scuola. Sarebbe un disastroso. Quello che dovrebbe essere il tempio della bellezza, dell'ordine, della funzionalità e dell'immagine nel suo complesso, si trova a operare in una struttura ben lontana dal rappresentare quanto precede.





A cominciare dalla facciata. Muri scrostati, calcinacci a terra, profondi cedimenti che portano alla luce perfino le intelaiature in ferro della struttura.





Una immagine negativa di disordine e abbandono che denota un atteggiamento di forte indifferenza da parte delle istituzioni competenti nei confronti di un impianto universitario frutto, nel secolo scorso, della cessione di importanti quote del patrimonio comunale all'ateneo sassarese per ospitare appunto la facoltà. Operazione avvenuta con l'allora sindaco Marco Tedde.





All'ateneo sassarese oltre al complesso di Santa Chiara, l'ex ospedale dei bastioni, e relative dipendenze, come la sede che ospitava la Confraternita della Misericordia, venne ceduto anche l'ex asilo Magnanelli di via Garibaldi e il Palazzo del Pou Salit, adiacente la Cattedrale di Santa Maria.





Tornando alla condizione strutturale della sede universitaria vanno ricordate le vistose macchie di umidità che si trovano nelle aule all'interno dell'edificio che non rappresentano certo l'ambiente ideale dove fare lezione.





Non è noto, almeno in via ufficiale, chi si dovrebbe occupare delle manutenzioni degli edifici. Il Comune di Alghero ha ceduto questa parte importante del proprio patrimonio storico immobiliare a titolo gratuito, e bene ha fatto visto il prestigio culturale che la facoltà ha portato alla città, risultando una delle più apprezzate d'Italia, e i non secondari aspetti economici legati alla presenza di centinaia di studenti e relativi insegnanti. A goderne è stato soprattutto il mercato degli affitti, dove non sono mancati gli eccessi, e quello dei servizi in genere.





Ma le crepe sulla facciata e le precarietà interne, non si sono verificate nelle ultime 24 ore, vantano quindi una presenza annosa che conferma la mancanza di una corretta pianificazione per quanto attiene appunto le manutenzioni ordinarie.

Ma ormai siamo già a quelle straordinarie. Tra gli aspetti negativi che tale situazione suscita, non ultimo quello dell'immagine.





Alghero è notoriamente una città turistica che vanta frequenze, soprattutto estive, di una vasta clientela internazionale. E inoltre il centro storico, quindi i bastioni, è una meta quasi obbligata con frequentazioni piuttosto consistenti.





Quindi quella facciata che sembra reduce da un bombardamento è esposta alla visione di tutti. Un biglietto da visita penoso che non produce onore e marketing all'università e tantomeno al Comune di Alghero.





(Foto di Pasqualino Trubia)