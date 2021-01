Marijuana a chilometro zero: serra, laboratorio, stupefacente, migliaia di euro - Arrestato a Olbia un giovane di 20 anni

Lo hanno sorpreso mentre cedeva 60 grammi di marijuana a uno studente di 18 anni. Una volta identificato per L.P., 20 anni, disoccupato olbiese di 20 anni, incensurato, la notte tra il 30 e il 31 di dicembre è diventata una fonte di guai. A sorprenderlo i Carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Olbia che subito dopo hanno eseguito una perquisizione domiciliare in una villetta in zona San Gregorio a Olbia della quale il giovane aveva piena disponibilità. Durante il controllo sono stati rinvenuti un chilo e 665 grammi di marijuana, già tagliata e imbustata e altri 5 grammi di hashish.





Ma non è finita: in uno stanzino è stata scoperta una vera e propria serra per la coltivazione dello stupefacente. C'erano una ventina di piante di cannabis indica di altezza compresa tra il metro e 50 e il metro e 80, ma anche deumidificatori, termometri, lampade termiche, asciugatori ed essiccatori il tutto finalizzato a garantire che la temperatura fosse sempre costante e garantire quindi la miglior crescita delle piante. Nella villetta sono stati rinvenuti ancora 2 bilancini di precisione e una somma di denaro in contanti piuttosto consistente, 4.400 euro, che secondo gli inquirenti è frutto dello spaccio di droga. Il giovane è stato arrestato e si trova ora ristretto nella propria abitazione