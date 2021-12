Alghero; Via Valverde appartamento con ampia terrazza.

L’appartamento è composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, una camera da letto matrimoniale, una cameretta, un bagno ed i terrazzi abitabili.

L’immobile è in ottime condizioni, climatizzato e dotato di tende solari.

Euro 155.000,00

Classe energetica G

