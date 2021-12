Alghero a circa 4 km dalla città graziosa villetta

L’abitazione si sviluppa al piano terra ed è composta da un ingresso su una bellissima veranda adibita a soggiorno con zona pranzo, un salotto con cucina a vista, due camere da letto ed un ampio bagno.

Una scala interna collega la civile abitazione alla cantina recentemente ristrutturata nella quale trova posto una camera da letto con bagno padronale ed una cabina armadio.





La villetta è dotata di impianto di riscaldamento gestito da idropellet; presente il pozzo e la cisterna, l’autoclave e la fossa imhoff.

Il giardino ha una superficie di 4.200 mq. ed è pianeggiante, delimitato da rete metallica sul retro e muretto lato strada. servito da luci esterne e cancello elettrico.





Euro 225.000,00





Classe energetica G.





, a circa 4 km dalla città vi proponiamo una bellissimacaratterizzata dalla buona esposizione e dagli ampi spazi.