Alghero a 50 metri dal mare e dai principali servizi

Posizionato a pochi passi dal mare, è composto da ingresso su bel soggiorno con angolo cottura, due camere da letto matrimoniali, un ampio bagno con balcone e bella balconata abitabile con tende da sole.

L’appartamento si trova in una palazzina di soli quattro piani; è in vendita completo di arredi. Compresa nella vendita un comodo garage di circa 20 mq. al piano semi interrato dello stesso stabile.

Euro 210.000,00

Classe energetica C, Ipe 77,1

