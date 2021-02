Alghero, Via Marongiu appartamento ampio, con doppia esposizione.

Alghero, via Marongiu, ampio appartamento posto al 2° piano di una palazzina di 4 piani.







L’appartamento è composto da ingresso, soggiorno con balconata, cucina abitabile con accesso al secondo balcone, 2 camere da letto matrimoniali, bagno finestrato (completamente ristrutturato) e ripostiglio.







L’appartamento non ha l'ascensore. L'immobile è sito in una palazzina degli anni ’70 ed è in condizioni come da origine, fatto salvo il bagno.







Gode di una doppia esposizione, sud est e nord ovest, risultando essere molto luminoso e soleggiato.







Euro 128.000,00





Classe energetica G. Ipe 175 kwh annui/mq





Per informazioni e appuntamenti contattaci tramite Tel. 079.982471 o inviaci un messaggio su Whatsapp 3207678134