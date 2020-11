Alghero, Via Pacinotti attico panoramico con terrazza

Alghero, Via Pacinotti a pochi minuti sia dal centro che dal mare, in prossimità dei principali servizi, Attico mansardato vista mare in ottime condizioni.







L'attico è sito in una palazzina di 5 piani con ascensore che arriva al 4° piano.







L'immobile si presenta in ottime condizioni e viene venduto compreso di un garage di circa 16 mq.







Suddiviso in soggiorno con angolo cottura con uscita sulla terrazza abitabile con bella vista panoramica, due camere da letto di cui una matrimoniale con grande terrazza abitabile ed una cameretta, più un bagno.







Classe energetica C. Ipe 99,33 Kwh annui/mq





Euro 168.000,00





Per informazioni e appuntamenti contattaci tramite Tel. 079.982471 o inviaci un messaggio su Whatsapp 3207678134