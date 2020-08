Alghero centralissimo e ristrutturato biletto

Alghero, nella centralissima via Sassari, comodo appartamento al piano terra con ingresso indipendente ed ambienti spaziosi.



L’appartamento è composto da un bel soggiorno con angolo cottura in muratura, disimpegno, due camere da letto matrimoniali, un bagno con punto lavatrice.



L’alloggio è in vendita completamente ristrutturato, climatizzato ed arredato a nuovo; pronto da abitare o da mettere a reddito.



Euro 138.000,00

Classe G. Ipe 175 kwh annui/mq



