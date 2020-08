Alghero pressi Via S. Agostino trilocale buone condizioni

Alghero via Carmen Dore, nelle immediate vicinanze di Via S. Agostino, appartamento in discrete condizioni posto al terzo piano senza ascensore e dotato di doppia esposizione.





L’appartamento è composto da un ingresso sull’andito, cucina abitabile, due camere da letto, bagno con vasca, ripostiglio e balconicino.



L’appartamento fa parte di una piccola palazzina di quattro piani. Non essendoci ascensore le spese condominiali sono molto contenute; ammontano a circa 200 euro annui.





Euro 90.000,00





Classe D. Ipe 61.50 kwhannui/mq







Tel. 079.982471 o inviaci un messaggio su Whatsapp 3207678134 Se vuoi avere ulteriori informazioni su questo appartamento in vendita via Dore Alghero, contattaci tramite il modulo contatti, chiama ai numeri sotto riportati o mandaci un Whatsapp; potrai vedere diverse soluzioni ed essere consigliato dai nostri esperti. Per informazioni e appuntamenti contattaci tramite il nostro modulo contatti oppure chiama subitoo inviaci un messaggio su