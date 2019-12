Alghero, Appartamento centrale di ampia metratura.

Euro 178.000,00 Via Crispi

Alghero, via Francesco Crispi, appartamento al primo piano di palazzina signorile con ascensore.







L’appartamento è posto al primo piano di una palazzina di cinque piani. Ha una superficie di circa 120 mq. più balconi ed è composto da ingresso ampio soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, bagno, doppio servizio, ripostiglio e due balconi.







L’appartamento si presenta in ottime condizioni, pavimentazione in gress porcellanato, infissi in legno e doppi vetri ed è dotato di doppia esposizione. Presente anche l’impianto di riscaldamento con radiatori; era centralizzato ed ora staccato quindi avete la possibilità di renderlo autonomo o riallacciarsi all’impianto condominiale.







Euro 178.000,00







Classe Energetica G IPE >175 kwh/mq. annuo.





Tel. 079.982471 o inviaci un messaggio su Whatsapp 3207678134 Per informazioni e appuntamenti contattaci tramite il nostro modulo contatti oppure chiama subitoo inviaci un messaggio su