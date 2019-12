Alghero. Pronto per le tue vacanze! Comodo e ristrutturato monolocale.

Alghero. Nel cuore del centro storico comodo e ristrutturato monolocale posto al terzo ed ultimo piano di una graziosa palazzina.







L’appartamento è stato minuziosamente ristrutturato e si compone di un unico ampio ambiente dotato di due finestre. Troviamo una zona notte leggermente rialzata, una ampia zona giorno con angolo cottura in muratura ed il bagno, completo, ad aspirazione forzata.







Attualmente il monolocale si caratterizza per i vivaci colori e lo stile etnico ma è ovviamente possibile “sbiancarlo” e renderlo molto più luminoso.







La facciata della palazzina è in ottimo stato e le scale in discrete condizioni. L’immobile è posizionato in una piccola palazzina in via Gioberti, a soli 10 metri dalla principale via carlo Alberto, fulcro del commercio nel centro storico catalano.







Euro 105.000,00







Classe Energetica G IPE >175 kwh/mq. annuo.







Tel. 079.982471 o inviaci un messaggio su Whatsapp 3207678134 Per informazioni e appuntamenti contattaci tramite il nostro modulo contatti oppure chiama subitoo inviaci un messaggio su