Alghero. Zona lido appartamento al piano terra da ristrutturare.

Alghero, in via fratelli Cervi, a due passi dalla spiaggia del lido, ampio appartamento in piccola palazzina.







L’appartamento è posto al piano terra, ha una superficie lorda di circa 80 mq. e si compone di un ingresso sul soggiorno con l’angolo cottura, tre camere da letto, bagno, lavanderia e cortile di proprietà di circa 15 mq.







La palazzina si presenta in buone condizioni mentre l’appartamento necessita di lavori di ristrutturazione.







Molto interessante la posizione dell’immobile. Si trova, infatti, a pochi passi dalla spiaggia del lido (raggiungibile in meno di un minuto) e dalla passeggiata che costeggia la spiaggia e porta fin nel centro storico.







Molto utile risulta essere la pista ciclabile che consente di arrivare in centro in circa dieci minuti di blanda pedalata.





Euro 155.000,00







Classe Energetica G IPE >175 kwh/mq. annuo.





