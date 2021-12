Meteo Protezione Civile: in arrivo neve e gelate notturne

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, in data odierna, ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse. A partire dalle ore 00:00 del 11.12.2021 e sino alle 10:00 del 11.12.2021, quindi nella mattina di sabato 11, si prevedono nevicate deboli sparse con accumuli al suo a partire dalla quota di 800 metri che, in particolare sulla Sardegna Nord Occidentale, potranno localmente verificarsi anche a quote inferiori e prossime ai 600 metri. alla diminuzione delle temperature notturne potranno verificarsi locali gelate anche a quote collinari.