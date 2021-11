Meteo Nuovo allerta meteo dalla Protezione Civile: fino alla mezzanotte di oggi il rischio piogge diventa "arancio"

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 14.11.2021 e sino alle 23:59 del 15.11.2021 un AVVISO di allerta per: codice ARANCIO (criticità MODERATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO, codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO sulle aree di allerta Iglesiente e Campidano; codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro;codice ARANCIO (criticità MODERATA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sull'area di allerta Flumendosa Flumineddu.