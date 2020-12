Meteo Allerta meteo: ancora piogge nel Logudoro

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 29.12.2020 e sino alle 17:59 del 30.12.2020 un AVVISO di allerta per: codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO sull'area di allerta Logudoro. La Protezione civile regionale tiene dunque alta l'attenzione sull'area del Logudoro, che comprende anche la costa algherese, ribadendo l'avviso di allerta di precipitazioni atmosferiche.