L'allerta meteo diventa Codice Rosso - Fino alla mezzanotte di domenica

L'allerta meteo passa quindi da criticità moderata (arancione) di ieri a criticità elevata (rossa). Il Sindaco Mario Conoci ricorda le indicazioni della Protezione Civile che raccomanda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, non sostare in locali seminterrati o al piano terra, salire ai piani superiori, evitare gli spostamenti, non sostare in prossimità di sottopassi o argini di fiumi.

Un ulteriore avviso della Protezione Civile emanato oggi aggiorna quello di ieri con un peggioramento delle previsioni. L'intera Isola, dalle 14:00 di oggi fino alle 23:59 di domani, domenica 29 novembre, è caratterizzata dal codice rosso per quanto riguarda la criticità idrogeologica per temporali.