Meteo Allerta meteo: dopo il vento arrivano le piogge

il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo, in data odierna, ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle ore 12:00 del 20.11.2020 e sino alle 11:59 del 21.11.2020 , durante il quale si prevedono sulla Sardegna precipitazioni anche a carattere impulsivo specialmente sulla parte orientale per interazione dell'intensa ventilazione da Nord/Nord Est con l'orografia, unitamente all'instabilità che sarà particolarmente presente sui mari circostanti. Nell'arco di validità dell'avviso meteo non sono escluse precipitazioni localmente a cumulato anche elevato, superiore ai 60 mm sulla parte sud orientale della Regione.