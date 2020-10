Meteo Temporali in arrivo nella giornata di lunedì

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 12:00 del 26.10.2020 e sino alle 23:59 del 26.10.2020 un avviso di allerta per: codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Gallura. altro avviso sempre con codice giallo e criticità ordinaria temporali sull'area di allerta Logudoro. Dalla mattina di domani lunedì e fino alla sera, si prevedono precipitazioni a carattere impulsivo e sparso, con forti temporali da isolati a sparsi su tutto il territorio regionale.