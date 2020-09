Meteo Una domenica di piogge e temporali quasi in tutta la Sardegna

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 00:00 del 27.09.2020 e sino alle 23:59 del 27.09.2020 un avviso di allerta per rischio idrogeologico per temporali praticamente in tutta la Sardegna con parziale esclusione del cagliaritano.