Meteo Dopo i temporali arriva il maestrale

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 25.09.2020 e sino alle 23:59 del 25.09.2020 un avviso di allerta per: codice Giallo, criticità ordinaria, per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro. Sulla base dell'Avviso di Avverse condizioni meteorologiche nella giornata di sabato si assisterà a un incremento della ventilazione da ovest sulle Bocche di Bonifacio in estensione al resto del territorio regionale, specialmente sulle coste settentrionali e occidentali, con venti di burrasca da nord ovest. Raffiche di intensità variabile sono previste per tutta la giornata di sabato.