Meteo Meteo: giovedì e venerdì vento e temporali

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo ha diffuso un avviso di condizioni meteo avverse partire dalle ore 06:00 del 10.09.2020 e sino alle 12:00 del 11.09.2020. Quindi dalla prima mattina di domani giovedì 10 settembre e fino alla tarda mattina del giorno successivo, 11, settembre, so temporali e raffiche di vento - no previsti temporali da isolati a diffuso in tutta la Sardegna. I cumulati previsti potranno raggiungere valori localmente molto elevati e si potranno registrare temporali di forti intensità accompagnati da raffiche di vento. Nll'isola il settore più interessato sarà quello della Sardegna centrale.