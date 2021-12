La Olympic Taekwondo Alghero eroe di giornata al Campionato Regionale Sardegna 2021

I commenti del M° Stefano Piras e dei Tecnici Giovanna Sechi e Benedetto Carbone «La Olympic Taekwondo Alghero, recentemente rilevata dal Team del M° Stefano PIRAS, con i Tecnici Giovanna SECHI, Benedetto Carbone, Loredana SECHI e Antonello PIGA, grazie alle prestazioni entusiasmanti di Matilde e Valerio hanno fornito una forte spinta motivazionale a tutti i nostri atleti esaltando i sostenitori della Olympic.





Un lavoro breve ma intenso, i ragazzi hanno interpretato al meglio le indicazioni tecnico-tattiche preparate meticolosamente interpreti di una prestazione esemplare per la quale fornisce indicazioni per il proseguo del percorso sportivo di Matilde e Valerio e naturalmente anche degli altri ragazzi che non hanno potuto partecipare all’appuntamento regionale, grazie alla straordinaria prestazione di Matilde e Valerio, oltre a due titoli regionali hanno consentito la conquista del 2° posto nella classifica riservata alle Società, un particolare merito va riconosciuto ai tecnici Giovanna Sechi, Benedetto Carbone e Loredana Sechi per il prezioso lavoro. Sono aperte le iscrizione nelle sedi di Olmedo ed Alghero per i corsi di Taekwondo nei giorni di lunedi, martedì, mercoledi, giovedi, venerdi dalle 16:30 alle 21:30, per bambini, ragazzi ed adulti per info: contattare il M° Stefano PIRAS 3313659118 oppure olmedotaekwondo@gmail.com - olimpictaekwondoalghero@gmail.com

Dopo il difficile periodo a causa dell’emergenza sanitaria; alla ripresa dell’attività sportiva gli atleti della ASD OLYMPIC TAEKWONDO ALGHERO, i quali con determinazione hanno continuato la preparazione tecnica e atletica, Matilde PUGGIONI e Valerio SULIS hanno conquistato il titolo di Campione Regionale Sardegna 2021, ottenuto al Campionato Regionale Taekwondo specialità combattimento, organizzato dal Comitato Regionale FITA Sardegna coordinato dal Presidente Salvatore BUSSU presso il Centro Federale CONI di Oristano. ORO: • Matilde PUGGIONI dopo il titolo di Vice Campionessa Italiana categoria Junior 2021 ottenuto a Napoli il 7 novembre 2021, è stata interprete di una grande prestazione dove ha dimostrato tutte le sue potenzialità confrontandosi con personalità e padronanza tecnico-tattica ottenendo il titolo Regionale. Approdata in finale si è confrontata Pinna Aurora del Centro Taekwondo Capoterra imponendosi con un largo punteggio al termine dei sei minuti del metch. • Valerio SULIS, dopo un lungo periodo lontano dai tatami, ha dimostrato il suo talento fondo le necessarie indicazioni per il suo continuo e progressivo potenzialità di miglioramento con l’obiettivo di ottenere maggiori risultati sportivi. Raggiunta la semifinale si è confrontato con Vincenzo PORRINO Terranova Taekwondo, che già Campione Italiano 2020, è stato interprete di una entusiasmante confronto di altissimo livello imponendosi al termine del 3° round, in finale si è imposto su Simone MEREU Fitness TKD Sassari con il punteggio per superiorità +20 punti.