ASD Taekwondo Olmedo protagonisti al Campionato Regionale Liguria 2021

L’altro titolo Campione Regionale Liguria è stato ottenuto da Giulia SACCU ancora Junior ha affrontato con grande personalità la sua prima gara Senior, artefice di una straordinaria prestazione affrontando in semifinale Gava Giulia della SSD Taekwondo Torino imponendosi con una prestazione intelligente tatticamente, in finale si è confrontata con la Piemontese Bucci Chiara della ASD TKD Piossasco imponendosi con un largo punteggio. Hanno ottenuto il titolo di V. Campione Regionale Liguria e la medaglia d’argento gli atleti ZEDDE Matteo, sconfitto in finale da L.M. della Scuola TKD Genova e MANOS Davide anch’esso bloccato in finale da P.A. della Scuola TKD Genova. I commenti del M° Stefano Piras «Dopo un periodo post lockdown e circa 24 mesi di inattività, abbiamo deciso di fornire una opportunità ai nostri atleti, dopo le buone prestazioni di Matilde Puggioni e Giulia Saccu al Campionato Italiana Junior di Napoli, è stata richiesta l’autorizzazione alla FITA di poter partecipare al Campionato Ligure.





I ragazzi dopo un lungo periodo di inattività non hanno deluso le aspettative, frutto di una buona preparazione fisica, sono stati tutti artefici di una prestazione straordinaria ed esaltante, in particolare Salvatore PALA e Giulia SACCU che hanno ottenuto il massimo risultato, mentre Davide Manos e Zedde Matteo pur non ottenendo il titolo, hanno fornito una prestazione di altissimo livello tecnico. La bellissima prestazione dei ragazzi ha consentito di ottenere il 9° posto della ASD Taekwondo Olmedo nella classifica società sulle 22 partecipanti."

Al Campionato Regionale Liguria hanno partecipato 22 società provenienti dalle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino e Sardegna Hanno ottenuto il titolo di Campione Regionale Liguria Salvatore PALA nella categoria Cadetti A cinture nere, interprete di una prestazione esemplare e di grande personalità, nella semifinale si è imposto per superiorità contro R.N. della Scuola Taekwondo Genova, in finale ha affrontato il talentuoso atleta Andrea Abbate della ASD Lanterna Taekwondo Genova, protagonisti di un incontro di alto livello tecnico nella quale ha visto Salvatore PALA imporsi con personalità e intelligenza tattica.