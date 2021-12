Tennis: Alberto Corradi (Sardinia Open) vince l'Uniqlo Spirit Award 2021

Tornei organizzati con i più alti standard (come sottolineato dalla stessa Federazione mondiale) grazie al meraviglioso staff dell'Asdc Sardinia Open, non a caso proclamato unanimemente “Staff Number One”. «E' con grande gioia che ricevo questo premio, che non è un riconoscimento alla mia persona, ma un riconoscimento a tutto il mio team per il grande lavoro svolto in questi anni. Sono a capo di un team di volontari che fa tutto con il cuore in mano e con il sorriso e la mano tesa verso il prossimo in qualsiasi momento», dichiara in conclusione Alberto Corradi. «Il Sardinia Open è un luogo dell'anima, è uno stato d'animo, è il posto dove non riesci a distinguere chi aiuta e chi è aiuta... Perchè il sorriso dolce ed impercettibile di chi ha bisogno ti gonfia il petto e ti aiuta più di quanto faccia la tua stessa mano protesa», spiega in conclusione uno dei fantastici volontari del Team Sardinia Open.

Il premio nato cinque anni fa dall'accordo tra l'International Tennis Federation e il suo main sponsor per rendere onore alla persona o all'organizzazione che incarna i principi e i valori richiesti, che si batte per la promozione del wheelchair tennis e si fa ammirare per integrità e carattere. Tutte cose che calzano a pennello per Corradi: giocatore, direttore del Sardinia open (uno dei tornei più importanti del mondo, premiato per tre volte come miglior torneo del mondo dall'Itf, grazie all'apprezzamento di giocatori e tifosi. Alberto Corradi, che ha ricevuto le personali congratulazioni del presidente dell'Itf David Haggerty e di Koji Yanai (Group Senior executive officer for Uniqlo global product development and merchandising) è a capo dell'organizzazione che porta il torneo ad Alghero da oltre un ventennio e che, negli ultimi cinque anni, ha portato in Sardegna (e in particolare proprio nella Riviera del Corallo) il Bnp Paribas World Team Cup, il Campionato del Mondo di tennis in carrozzina.