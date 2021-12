La Dinamo Women si prepara al prossimo impegno - il 27 dicembre affronteranno Schio

Hanno tutte giocatrici di altissimo livello, tra tutte secondo me due sono le pedine da segnalare: una è Sandrine Gruda, giocatrice unica per la capacità ed eleganza nel gioco, l’altra Kitija Laska, giocatrice che seguo da molto tempo, una numero 3 tiratrice mortifera”. Le Women arrivano dalla vittoria casalinga su Broni: “Noi stiamo affrontando una settimana molto positiva, cercando di fare degli allenamenti con un buon ritmo per trovare determinate certezze in difesa, incrementando e migliorando su determinati dettagli che ancora non vanno bene. Cercheremo di andare a Schio focalizzati su queste cose, per fare la nostra partita con l’obiettivo di migliorare sempre. Il morale è alto dopo la gara con Broni, dobbiamo tenere questo entusiasmo e questa voglia di lottare e fare bene”. “Vogliamo fare gli auguri a tutto il popolo biancoblu perché possa essere un Natale sereno e ne approfittiamo ancora una volta per ringraziare i nostri meravigliosi tifosi” conclude coach Restivo.

Lunedì, 27 dicembre, alle 19:30 Cinzia Arioli e compagne affronteranno Schio nella sfida valida per la 12°giornata della Techfind serie A1. A commentare l’imminente partita è coach Antonello Restivo: “Prima di tutto complimenti a Schio sta facendo bene sia in campionato sia in coppa. È una squadra profonda, mentalizzata a vincere con una tradizione importante. Noi dovremo affrontare questa partita con la gioia di confrontarci con i migliori. Sono partite da cui imparare il più possibile in cui dovremo approcciare con l’obiettivo di seguire il nostro piano partita e fare le nostre cose”. Schio siede in vetta alla classifica del campionato con una striscia di dieci vittorie: “Chiaramente parliamo di un avversario di altissimo livello, in vetta alla classifica: sono la prima difesa del campionato, fanno di intensità e aggressività le armi principali e possono contare su un roster profondissimo.