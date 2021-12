Pallavolo: la "corazzata" Sottorete guida la classifica - 5 partite altrettante vittorie per gli algheresi

Sono stati degli avversari arcigni, che hanno fatto di tutto per recuperare ogni singolo pallone, gettando il cuore oltre l'ostacolo. Dal canto nostro siamo partiti un po' contratti, il servizio non era pungente e il primo set è andato avanti punto a punto quasi fino al termine. Gli avversari riuscivano a sporcare quasi tutti gli attacchi, anche grazie al loro muro ben organizzato. Vinto il primo con una serie di punti sul finale, abbiamo iniziato a servire meglio nel secondo set e grazie alla possibilità di giocare un maggior numero di "free ball" siamo riusciti a portare a casa l'incontro. Nota di merito ai miei compagni in panchina che, in una fredda serata come quella di ieri, si son fatti trovare pronti. Si è conclusa così la settima giornata di campionato regionale di Serie D di pallavolo Maschile, prossimo appuntamento prima in casa per i catalani sabato 8 gennaio 2021 nella palestra delle scuole media Maria Carta alle 19 contro la ASD Sunvolley.

La WebProject Sottorete ha vinto la quinta partita di fila nel campionato di serie D regionale di pallavolo, svoltasi lunedì 20 dicembre alle 18, fuori casa contro la Virtus San Giuseppe a Sassari. L'incontro si è concluso 0 a 3 per i catalani. La classifica provvisoria vede i catalani saldamente in testa con 15 punti a 2 punti dalla seconda e 3 dalla terza. Il coach Guido commenta: “la partita è andata bene, abbiamo affrontato una squadra molto giovane. Il primo set è stato più sofferto concluso per 25-22 mentre gli altri due avendo ripreso in mano la partita e impegnandoci con più grinta si sono conclusi in maniera più netta 25-15 e 25-16.” Commento di Fabrizio Zanella “La Gara contro la Virtus, vista la differenza di punti in classifica, poteva rappresentare una partita dal tema scontato, ma così non è stato.