Sport Senza gli epurati Godin e Caceres Cagliari: sconfitta per due a zero contro la Juventus a Torino Rossoblu grintosi nonostante il risultato

Cagliari in campo dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Udinese. Contro la Juve a Torino finisce per due a zero. Il primo tempo inizia con la Juve che imposta ed impone il proprio gioco. I rossoblu si chiudono in difesa per almeno buona parte del primo tempo. Il Cagliari sembra più attento e più concentrato anche affrontando una grande squadra. La partita è lenta e compassata senza grandi emozioni per i primi 35 minuti. Al 40’ Kean trova di testa su assist di Bernardeschi il goal che porta in vantaggio i bianconeri. Si conclude così, senza minuti di recupero, il primo tempo di Juventus-Cagliari. Il secondo tempo comincia come era iniziato il primo. La Juve prova a fare la partita e il Cagliari si difende. Una gara di logoramento per i rossoblu che provano a resistere ai bianconeri riuscendo al 60’ ad arrivare quasi al pareggio con un colpo di testa di Dalbert su assist di Bellanova. Al 68’ Joao Pedro va vicino al pareggio con un colpo di testa ravvicinato parato dal portiere juventino. I rossoblu prendono coraggio e giocavo a viso aperto. Intorno all’80’ la partita rallenta e viene controllata dalla Juventus impaurita dall’orgoglio cagliaritano. Poi però all’83’ la Juve in contropiede segna con un sinistro ad incrociare il raddoppio per i bianconeri. Dopo cinque minuti di recupero finisce senza grosse emozioni la gara sul due a zero per la Juventus. (p.t.)