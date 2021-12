Alghero: primo successo per la Costruzioni Valentino di basket - Battuto il Selargius

La squadra ottiene la prima vittoria stagionale nel campionatodi Serie B Femminile dopo una tiratissima gara contro il S.S.Selargius che non ha mai mollato.

Le ragazze allenate da Matteo Mastropietro si sono imposte per 49 a 47 al termine di una combattutissima gara, come dimostrano i vari parziali, 27 pari alla fine del 2° quarto, 38 a 41 alla fine del 3°quarto. Finalmente una gara giocata anche con il cuore, dove tutte le ragazze entrate in campo hanno contribuito a far si che il 2021 si chiudesse con una bella vittoria, meritata, che da consapevolezza ed entusiasmo. Ancora 27 punti per la capitana Galluccio Fabiana.

Tabellini:

Costruzioni Valentino Srl Alghero: Sini 7, Squintu 2,Galluccio D.3, Chiavetta , Atanasio NE, Imbrea NE, Galluccio F. 27, Caria,Caneo 8, Sannia 2 . All. Mastropietro.

S.S.Selrgius: Melis 9, Uda 13, Rubiu 3, Loddo 3, Porcu 8, Matta 2, Usai, Corongiu 9, All.Cinus

Parziali 13-12, 14-15, 11-13,11-7

Arbitri Manchia e Sanna