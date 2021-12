Sport Serve una scossa: la panchina di Mazzarri sempre più bollente Al Sant'Elia vincono i fischi: Cagliari 0 Udinese 4 Rossoblu maltrattati dai friulani e i tifosi lasciano lo stadio dal 70’

Gara cruciale per i rossoblu quella contro l’Udinese. Era tempo di invertire il trend negativo di questa stagione di serie A e dar seguito alla convincente vittoria contro il Cittadella in coppa Italia. Mazzarri aveva dato la carica strigliando i suoi in conferenza stampa e durante tutta la settimana per uscire dalle sabbie mobili del fondo classifica. Ottomila tifosi sugli spalti ad incitare una squadra in crisi. Il Cagliari perde per quattro a zero sotto i copiosi fischi dei tifosi presenti all’Unipol Domus. I rossoblu cominciano la prima frazione di gioco cercando di fare la partita. Ma al 4’ un passaggio sbagliato da Godin per Grassi al limite dell’area fa ripartire l’Udinese e porta con due passaggi veloci Makengo davanti a Cragno che viene superato con un tiro defilato alla sinistra del portiere rossoblu. Gli uomini di Mazzarri reagiscono subito e al’8’ vanno vicino al pareggio con una botta da fuori area di Pavoletti parato da Silvestri. Un primo tempo molto tattico con le due squadre che non riescono ad imprimere il proprio gioco. Per quasi tutto il tempo, a parte i primi dieci minuti le squadre non si rendono pericolose. Intorno al 35’ è l’Udinese che si rende più pericoloso e prova diverse sortite offensive con più vigore ma senza successo. Al 45’ su punizione Deulofeu fulmina Cragno e porta l’Udinese sul due a zero gelando i tifosi rossoblu. La squadra friulana è venuta fuori con il passare dei minuti prendendo sempre più le redini del gioco e portandosi dopo due minuti di recupero negli spogliatoi con il doppio vantaggio. Al fischio di fine prima tempo calano i fischi dei tifosi rossoblu sulla squadra che esce dal campo. Inizio del secondo tempo che dopo soli cinque minuti vede Molina segnare con una botta al volo dal lato destro fuori area e portando i friulani sul tre a zero. Rossoblu atterriti e assordati dai copiosi fischi dei tifosi. L’Udinese domina e cercare di sfruttare ogni debolezza della squadra di Mazzarri. Al 65’ viene espulso Marin per somma di ammonizioni. Al 69’ Deulofeu segna con una pennellata all’incrocio sinistro difeso da Cragno. Friulani sopra per quattro reti. Cagliari arreso, sommerso dai fischi e da cori di dileggio verso calciatori e società. I tifosi già dal 70’ iniziano ad abbandonare lo stadio. Gli ultimi minuti son una passerella per l’Udinese che controlla il gioco in attesa del fischio finale giocando per “dovere di firma”. Rossoblu senza cattiveria, senza forze di reazione, spento. Partita conclusa senza recupero come anche da richiesta del team manager del Cagliari. Prossimo incontro per il Cagliari mercoledì 22 dicembre alle 18 e 30 i Rossoblù a Torino affronteranno la Juventus.