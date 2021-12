Sport Alghero basket serie B femminile: stasera la Costruzioni Valentino alla ricerca della prima vittoria

Ultima fatica del 2021 per Costruzioni Valentino Alghero che stasera alle ore 18:00, prima delle festività natalizie , affronta al PalaManchia la S.Salvatore Selargius. Obiettivo della società quello di chiudere questo primo anno in Serie B mettendo in campo grinta e determinazione… e magari mettere sotto l'albero di Natale la 1° vittoria stagionale per un gruppo giovanissimo formato per i7/12 da Under 15 e 17.