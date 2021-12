Paolo e Tommaso Ciuffi su Skoda al Rally del Ciocchetto

-“Siamo entrambi piloti e la cosa più complicata sarà adeguarsi al ruolo di navigatore - ha spiegato Tommaso Ciuffi - il nostro punto di forza è che entrambi conosciamo la macchina e la professionalità del team. Papà ha vinto qui 4 volte ed una conoscenza del tracciato pressoché perfetta, per cui potremo gareggiare in modo sereno. Una gara dalla quale vogliamo tanto divertimento per chiudere una stagione intensa e gratificare fino in fondo l’impegno proferito dalla Squadra corse Angelo Caffi e da tutti i partner.





Puntiamo decisamente in alto, ma siamo consapevoli dell’elevato livello della concorrenza”-. Due le tappe in programma per Il Ciocchetto Event 2021, con svolgimento tra il sabato e la domenica, segnatamente il 18 e 19 dicembre, con il classico, impegnativo e divertente tracciato, con le sue brevi e tecniche prove speciali, tredici in totale. Start della gara sabato 18 dicembre alle ore 14.30 dallo Stadio de Il Ciocco, per affrontare le due speciali College e Laghetto, da ripetere tre volte, prima di disputare la conclusiva la Croce, Super Prova Speciale in notturna. Domenica 19 partenza alle ore 9.00, con in programma le prove speciali Stadio e Noi T, da percorrere tre volte ciascuna. Conclusione de Il Ciocchetto Event 2021 alle ore 13.50.

Tutto pronto per la gara show di fine anno e si compone un equipaggio esclusivo con i colori della Squadra Corse Angelo Caffi, formato da Paolo e Tommaso Ciuffi. L’esperto pilota ed istruttore di guida rally, detentore del record di 4 vittorie, avrà al fianco il giovane figlio reduce da una esaltante stagione nel Campionato Italiano rally Sparco disputato con ACI Team Italia. Paolo e Tommaso tornano al “Ciocchetto” insieme dopo la vittoriosa esperienza del 2017. Paolo vanta una buona conoscenza delle strade all’interno della tenuta lucchese de “Il Ciocco”, Tommaso una sempre crescente bravura. Papà e figlio si alterneranno al volante della Skoda Fabia R5 EVO curata dal Team Balbosca, vettura sulla quale proprio Tommaso ha riscosso le maggiori soddisfazioni nella massima serie tricolore.