Sassari: Il Fastidio vince la finale della Coppa Uniss di futsal

I “bianchi”, nella finalina sono stati trascinati da Eracli, autore di 4 reti, Secchi, che ha messo a segno una doppietta e le reti di Terebinto e Boe. Nelle file dei Betis’ Carsos, a nulla serve la doppietta di Bechere. Ripercorriamo però il cammino della squadra campione: La squadra composta da Matteo Deidda, Moreno Atzeni, Matteo Contu, Maurizio Pusole, Paolo Corda, Anwar Bassiri, Alessio Moro e Demiro Buttili, ha chiuso al secondo posto il girone eliminatorio, per poi sconfiggere 8-0 i Polispuntini negli spareggi tra seconde, terze e quarte classificate. Nella fase a eliminazione diretta, Pusole e compagni hanno battuto rispettivamente ai quarti di finale 2-1 il Horto Muso e in semifinale 5-1 i Betis’ Carsos.





Dopo le finali sono stati anche assegnati diversi premi singoli: il bomber della competizione, con 19 gol, è stato Miguel Angel Martinez Hernandez degli spagnoli de La Roja. Come miglior portiere è stato invece eletto Federico Olla e MVP del torneo Alessio Moro, entrambi della compagine vincitrice del torneo, GLR Il Fastidio. Ora l’appuntamento sarà al 2022 con tante nuove sorprese e tanti tornei universitari, sempre all’insegna del rispetto e del divertimento e con quella voglia di ripartire che ha caratterizzato quest’edizione della Coppa Uniss di futsal.

Si sono svolte, al Dopo Lavoro Ferroviario di Sassari, le finali della Coppa Uniss di futsal, con la vittoria finale del GLR Il Fastidio, che ha sconfitto 6-4 La Roja. La finale del 3/4 posto è stata invece vinta dal Baronia FC, che ha avuto la meglio sui Betis’ Carsos (8-2 il punteggio finale). Nella finalissima, Deidda e compagni hanno subito preso in mano le redini del match chiudendo il primo tempo avanti 3-0. Nella seconda frazione, i gialloneri chiudono virtualmente il match, ma gli iberici non mollano la presa e provano a riaprire i conti accorciando sul 5-3. La rete del +3 del GLR Il Fastidio, chiude poi definitivamente ogni discorso di rimonta di Miguel e compagni. La rete del 6-4 finale serve, poi, solo per le statistiche finali. Nella finale per il 3/4 posto, il Baronia FC riscatta il ko subito 24 ore prima contro La Roja e sconfigge, come detto, 8-2 i Betis’ Carsos, che chiudono quindi al quarto posto la loro positiva Coppa Uniss.