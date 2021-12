Cagliari: Mazzarri striglia i suoi - Sabato all'ora di cena impegno casalingo contro l'Udinese

Consueta conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia della delicata sfida di sabato alle 20 e 45 all'Unipol Domus contro l'Udinese.





Cosa manca al Cagliari? Manca la vittoria, è chiaro che dopo la partita contro l'Inter sembra che sia tutto negativo, si poteva perdere ma non mi è piaciuto il modo nel quale abbiamo perso, voglio sperare che sia un incidente di percorso, le partite precedenti erano andate bene. Non dobbiamo guardare al passato. Domani dobbiamo essere perfetti perché è una partita fondamentale per il nostro campionato. L'Udinese è una squadra fisica, se ci ruba palla può farci male, dobbiamo essere attenti."





Cosa chiederà ai suoi per la partita di domani, contro l'Inter voleva coraggio e ora? "Dobbiamo fare bene in casa nostra e attingiamo da qualsiasi aspetto della partita, grinta nostra e tifo dei tifosi." Quanto è stato importante vincere in coppa Italia? "Vittoria porta vittoria, diamo merito ai ragazzi che hanno vinto contro il Cittadella. Spero che sia l'inizio di un buon periodo e di buon morale".





"Domani nessuno può sbagliare partita, la classifica è corta, abbiamo tempo, ma voglio vedere il Cagliari sopra la zona di retrocessione". La squadra sembra avere limiti caratteriali che si deprime molto spesso, cosa può fare un allenatore per questo? "da quando son qua parlo con tutti, tutti i giorni. Ci sono personalità diverse, ci son ragazzi che vogliono spaccare tutto ma poi non rendono, con quello meno coinvolto uso il bastone. Questa cosa mi sta facendo arrabbiare, per ora non si compattano. Basta che un po' di vento cambi in campo che la squadra cambi umore, dobbiamo cambiare. Mi aspettavo con l'entusiasmo col quale sono arrivato più grinta e non l'ho trovata. Dobbiamo cambiare pagina."





Mazzarri striglia i suoi, vuole carattere e determinazione. Domani i rossoblu devono fare punti sia per il morale che forse anche per lo stesso Mazzarri. (p.t.)