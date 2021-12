Sassari calcio Latte Dolce: nuovo rinforzo per il centrocampo

Queste le prime parole da giocatore biancoceleste: "Dopo aver passato la scorsa stagione ai box e aver faticato in questi ultimi 3 mesi a Muravera, ho preso la decisione di tornare a casa. Ho parlato con la società e ho subito preso la decisione di firmare per il Sassari Calcio Latte Dolce: qua conoscevo già il mister, il DS Tossi e diversi compagni. Dopo 9 anni fa sicuramente un certo effetto tornare a Sassari: sono andato via di casa che ero un ragazzino, sono cresciuto, ma va detto che casa è casa e ammetto che mi è mancato anche il nostro mare. Sono un sassarese DOC e sono felicissimo di essere qua. Sono venuto per dare una mano al Sassari Calcio Latte Dolce nella sua corsa alla salvezza: questa è una grande squadra, con un buon mix tra giovani e giocatori esperti. Sono sicuro che anche con Alessio (Zecchinato ndr) gli infortunati, che torneranno a breve, abbiamo tutte le carte in regola per salvarci".

Dopo l'arrivo di Alessio Zecchinato, il sodalizio biancoceleste piazza un altro colpo firmando con il centrocampista sassarese Alfredo Saba,un giocatore importante per la categoria che torna così a Sassari dopo 9 anni. Dopo aver giocato nel Settore Giovanile di Alghero e Torres, fa il suo esordio in Serie D proprio con la maglia rossoblù e ottiene la promozione in Serie C. L'anno successivo è quello della partenza dalla Sardegna: Saba decide infatti di andare a Terracina, ma l'esperienza con la compagine laziale dura 6 mesi e a dicembre 2013 c'è il suo passaggio al Vado. Dal 2014 gioca tra Bogliasco, Cuneo e Finale Ligure, prima del suo passaggio in Sicilia a Troina nel 2018. Con i siciliani rimane per due stagioni, poi nella scorsa annata passa al Licata, ma un brutto infortunio lo tiene lontano dai campi di gioco per tutta la stagione. Quest'anno il ritorno in Sardegna col Muravera, prima della firma con il Sassari Calcio Latte Dolce.