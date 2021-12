Nuovo acquisto per il Latte Dolce: arriva Alessio Zecchinato

Nella stagione 2016/2017 fa il suo esordio in Serie C con la maglia della Lucchese e la scorsa annata la inizia sempre nella terza serie nazionale con la maglia della VirtusVecomp Verona, prima di passare al Campodarsego. Questa stagione, prima del passaggio al Sassari Calcio Latte Dolce, la inizia all'FC San Giorgio. Queste le prime parole di Alessio Zecchinato con la maglia biancoceleste: "Ho ricevuto una proposta una decina di giorni fa e mi sono sentito preso in considerazione fin dal primo giorno. Questa è una società molto seria e appena si è presentata la possibilità ho deciso di vestire la maglia biancoceleste del Sassari Calcio Latte Dolce. In questa seconda parte di stagione, insieme a tutta la squadra vogliamo indubbiamente raggiungere la salvezza e se dovessimo farlo con i miei gol, sarebbe ancora più bello".

Il Sassari Calcio Latte Dolce è lieto di comunicare l’ingaggio di Alessio Zecchinato, attaccante classe 1990, che ha iniziato la sua stagione al San Giorgio, nel girone H. Il giocatore ha effettuato oggi il suo primo allenamento al "Comunale" di Via Leoncavallo e può già essere convocato per il derby di sabato con la Torres. Il lavoro della società e del Direttore Sportivo Vittorio Tossi, hanno fatto sì che la società biancoceleste tesserasse l’esperto centravanti nativo di Padova aggiungendo un elemento di qualità ed esperienza alla squadra nella lotta per la salvezza. Zecchinato è un giocatore importante per la categoria, con un passato tra Mezzocorna, Este, San Paolo Padova, ma soprattutto Montebelluna e Trento.